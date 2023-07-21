Младенец час провёл в дыму, парня сняли с окна: Что известно о пожаре в многоэтажке в Москве

Страшный пожар произошёл в одной из многоэтажек на Дмитровском шоссе в Москве. Одно из парней пожарные сняли с подоконника, пока из квартиры валил густой дым, а семимесячная девочка вообще чудом выжила — её спасли через час после начала пожара.