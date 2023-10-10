Какой урожай винограда ожидается в Приднестровье

В Приднестровье ожидается хороший урожай винограда. Уже превышены показатели прошлого года Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов непризнанной ПМР, погода в этом году благоприятствует хорошему урожаю винограда.
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