Тамара Эйдельман* дурила головы детям в России. А теперь взрослым – за европейские гранты

Тамара Эйдельман/Кадр из эфира. Удивительные (на самом деле – нет) разоблачения выдала в интернет-эфир Заслуженный учитель и иноагент Тамара Эйдельман*, которая долгие годы выдавала себя за историка и под прикрытием "популяризации науки" промывала мозги юной отечественной аудитории либеральными мифами о русской истории.