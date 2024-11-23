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  • Александр Б
    Тан, ну это перебор. Ты же должен понимать, что этим ты показал кто ты и откуда.«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВП...
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Тамара Эйдельман* дурила головы детям в России. А теперь взрослым – за европейские гранты

Тамара Эйдельман* дурила головы детям в России. А теперь взрослым – за европейские гранты

Тамара Эйдельман/Кадр из эфира. Удивительные (на самом деле – нет) разоблачения выдала в интернет-эфир Заслуженный учитель и иноагент Тамара Эйдельман*, которая долгие годы выдавала себя за историка и под прикрытием "популяризации науки" промывала мозги юной отечественной аудитории либеральными мифами о русской истории.

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