«Стулья для Путина» и блогеры-«злоумышленники»: цинизм СБУ не имеет границ

СБУ продолжает фальсифицировать дела о сотрудничестве украинцев с РФ. На этот раз "доблестные сыщики" карательного ведомства "разоблачили" одно из харьковских предприятий, которое, цитируем дословно, "поставляло стулья Путину".
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