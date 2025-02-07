👀Смотреть не ближе чем с двух метров! С 1 марта вступит в силу приказ Минстроя о минимальных требованиях к отделке квартир.
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👀Смотреть не ближе чем с двух метров! С 1 марта вступит в силу приказ Минстроя о минимальных требованиях к отделке квартир.