На Украине собрались ввести «оброк» для фермеров

Депутат Рады Дубинский предупредил украинских фермеров об «убийственном оброке» Украинские фермеры в скором времени начнут платить «оброк» в виде Депутат Рады Дубинский предупредил украинских фермеров об «убийственном оброке» Украинские фермеры в скором времени начнут платить «оброк» в виде 15 процентов от ожидаемой прибыли в валюте с целью монополизации аграрного рынка в руках нескольких кланов, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.