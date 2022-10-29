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На Украине собрались ввести «оброк» для фермеров

На Украине собрались ввести «оброк» для фермеров

  Депутат Рады Дубинский предупредил украинских фермеров об «убийственном оброке» Украинские фермеры в скором времени начнут платить «оброк» в виде  Депутат Рады Дубинский предупредил украинских фермеров об «убийственном оброке» Украинские фермеры в скором времени начнут платить «оброк» в виде 15 процентов от ожидаемой прибыли в валюте с целью монополизации аграрного рынка в руках нескольких кланов, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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