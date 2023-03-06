Лучший футбол — на Красной площади

Первому заместителю главного редактора «МК» Петру Спектору вручили Национальную премию В Союзе писателей России состоялось вручение Национальной премии «Лучшие книги, издательства, проекты года-2022», которая существует более двух десятилетий.
Первому заместителю главного редактора «МК» Петру Спектору вручили Национальную премию В Союзе писателей России состоялось вручение Национальной премии «Лучшие книги, издательства, проекты года-2022», которая существует более двух десятилетий.
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