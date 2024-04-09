В ЕС придумали способ ограничить поставки нефти и газа из России в обход санкций

В ЕП призвали маркировать происхождение газа, чтобы не допустить поставок из РФ Член Европарламента (ЕП) от Швеции Элен Фрицзон придумала способ ограничить поставки российских нефти и газа, которые, по ее словам, продолжают поступать в Евросоюз (ЕС) в обход санкций.