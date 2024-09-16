Жители Поморья могут пожаловаться на недобросовестных кредиторов в ФССП

Сообщить об этом на «горячую линию» региональной службы судебных приставов, которая работает сегодня, 16 сентября, до 17:00Телефонные звонки будут приниматься по многоканальному телефону: 8(8182) 41-16-40.
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