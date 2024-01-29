Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.фото: kremlin.ru--> Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента на выборах, которые состоятся в марте.
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