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92-летняя китаянка пропала из дома престарелых: по камерам поняли, что она перелезла через 2-метровый забор

92-летняя китаянка пропала из дома престарелых: по камерам поняли, что она перелезла через 2-метровый забор

Китайская пенсионерка устала от скуки в доме престарелых и решила из него сбежать. Территория объекта была огорожена забором высотой 2,15 метра — на видео попал момент, как женщина без всяких трудностей перебирается через высокую ограду и бодро убегает.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Молодец, деловая.
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13 час.
Элеонора Коган
А что же внуки её домой не берут?
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13 час.
ВИ
Виктория Иванова
Бедняжечка. 😢
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11 час.

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