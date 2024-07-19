92-летняя китаянка пропала из дома престарелых: по камерам поняли, что она перелезла через 2-метровый забор

Китайская пенсионерка устала от скуки в доме престарелых и решила из него сбежать. Территория объекта была огорожена забором высотой 2,15 метра — на видео попал момент, как женщина без всяких трудностей перебирается через высокую ограду и бодро убегает.
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