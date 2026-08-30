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Царьград

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Сергей Февралев рассказал о секретах создания декораций в "Москино"

Сергей Февралев рассказал о секретах создания декораций в "Москино"

В "Москино" представили новую локацию — европейский провинциальный городок. Главный художник Сергей Февралев рассказал о важности деталей и творческом подходе при создании декораций, которых невозможно воспроизвести на компьютере.

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