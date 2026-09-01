Заместитель директора по учебно-производственной работе Лариса Афонина также поздравила всех студентов с началом учебного года, отметив особенно тех ребят, которые в каникулярное время не только отдыхали, но и трудились.
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