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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Заместитель директора по учебно-производственной работе Лариса Афонина также

Заместитель директора по учебно-производственной работе Лариса Афонина также поздравила всех студентов с началом учебного года, отметив особенно тех ребят, которые в каникулярное время не только отдыхали, но и трудились.

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