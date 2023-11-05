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Армения снова ищет лазейку

Армения снова ищет лазейку

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Комментарии
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Светлана Ефименко
УМНИК ЭТОТ ПАШИНЯН ХОЧЕТ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ УСИДЕТЬ! ТЫ КОЗЛИНА ХИТРОЖОПАЯ ХОЧЕШЬ НАШ НАРОД ВСЕХ ПУСТИТЬ НА &quot;ВЕРЕВОЧКИ? ТАК ТЫ СЕБЯ ПУСТИ, ТВОЙ НАРОД БОЛЬШИНСТВО ЖИВЕТ У НАС И ЕЩЕ НЕ ХОТЯТ УЧИТЬ РУССКИЙ, МОЛ ПОТОМ НАУЧИМСЯ! ТАК ТЫ ИХ ЗАБЕРИ К СЕБЕ НА РОДИНУ И ПУСТЬ ТЕБЕ ШТАНЫ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ И ЯЗЫК ТВОЙ УКОРОТЯТ, ЧТОБ НЕ ГОВОРИЛ ЧЕГО НЕ НАДО!
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2 д.
Светлана Ефименко
👍😂
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2 д.
Марина Козуб
ПРИДУРКИ! Ищут тупее себя. чтобы выглядеть умными! На Россию, где сядешь, там и слезешь...
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2 д.

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