Армения снова ищет лазейку

Светлана Ефименко

УМНИК ЭТОТ ПАШИНЯН ХОЧЕТ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ УСИДЕТЬ! ТЫ КОЗЛИНА ХИТРОЖОПАЯ ХОЧЕШЬ НАШ НАРОД ВСЕХ ПУСТИТЬ НА "ВЕРЕВОЧКИ? ТАК ТЫ СЕБЯ ПУСТИ, ТВОЙ НАРОД БОЛЬШИНСТВО ЖИВЕТ У НАС И ЕЩЕ НЕ ХОТЯТ УЧИТЬ РУССКИЙ, МОЛ ПОТОМ НАУЧИМСЯ! ТАК ТЫ ИХ ЗАБЕРИ К СЕБЕ НА РОДИНУ И ПУСТЬ ТЕБЕ ШТАНЫ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ И ЯЗЫК ТВОЙ УКОРОТЯТ, ЧТОБ НЕ ГОВОРИЛ ЧЕГО НЕ НАДО!