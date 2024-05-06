На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе между Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС.
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