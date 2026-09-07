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«Если со мной что-то произойдёт, прошу винить Аллу Пугачёву», — известного продюсера избили в центре Москвы после его признания о Пугачевой и Галкине*

«Если со мной что-то произойдёт, прошу винить Аллу Пугачёву», — известного продюсера избили в центре Москвы после его признания о Пугачевой и Галкине*

Он называл себя «серым кардиналом» российского шоу-бизнеса, и у него действительно были на это основания.

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