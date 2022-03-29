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Иван Алыпов: «Крамер не может работать по объективным причинам. Это просто роковое, неприятное стечение обстоятельств»

Бывший российский лыжник Иван Алыпов прокомментировал тот факт, что тренер Маркус Крамер не будет работать в сборной в новом сезоне.

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