Местный проезд в районе площади Журавлeва будет закрыт для движения 12 сентября

Местный проезд в районе площади Журавлeва будет закрыт для движения с 16:00 до 18:00 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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