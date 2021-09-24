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"Нафтогазу" не хватает денег на закупку газа зимой

В НАК "Нафтогаз Украины" не хватает денег на закупку газа на зимний период. Поскольку компания закончила прошлый год с убытком в 19 млрд гривен, несмотря на остаток на счетах в 57,7 млрд гривен, и испытывает потребность в дополнительных средствах.

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