"Нафтогазу" не хватает денег на закупку газа зимой

В НАК "Нафтогаз Украины" не хватает денег на закупку газа на зимний период. Поскольку компания закончила прошлый год с убытком в 19 млрд гривен, несмотря на остаток на счетах в 57,7 млрд гривен, и испытывает потребность в дополнительных средствах.