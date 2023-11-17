Двух мужчин задержали в Петербурге после драки с детьми на школьном дворе

Правоохранители задержали мужчин в Санкт-Петербурге, которые напали на детей во дворе школы. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе УВО по городу и Ленинградской области на странице в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии