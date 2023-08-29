О чем фейк Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обещает бороться с сатанизмом и гомосексуализмом.
Фейк: Владимир Сальдо обещает бороться с сатанизмом и гомосексуализмом
Комментарии
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ВераВерная
Ну а как на фейки реагировать? Только минусовать.
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
" Гомосексуализм, сатанизм и алкоголизм - угроза обществу"..... Даже если фейк - всё равно на злобу дня и народ поддержит такой лозунг... А кто это решил подставить плечо кандидату таким способом?
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15 час.
Olegus
Жаль, что это фейк! С сатанизмом и гомосексуализмом надо бороться!
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12 час.
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