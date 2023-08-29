Фейк: Владимир Сальдо обещает бороться с сатанизмом и гомосексуализмом

ВераВерная Ну а как на фейки реагировать? Только минусовать.

ВМ Владимир Минаков " Гомосексуализм, сатанизм и алкоголизм - угроза обществу"..... Даже если фейк - всё равно на злобу дня и народ поддержит такой лозунг... А кто это решил подставить плечо кандидату таким способом?