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Царьград

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Уехавший в США блогер Мэддисон ужаснулся качеством американских дорог

Уехавший в США блогер Мэддисон ужаснулся качеством американских дорог

Блогер Илья Мэддисон, проживающий в США, раскритиковал американские дороги.Известный блогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) путешествует по Соединенным Штатам на автомобиле.

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