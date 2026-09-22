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Газета.ру

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Врач Гончарова предупредила об опасности тренда на ванны с хлорным отбеливателем

Врач Гончарова предупредила об опасности тренда на ванны с хлорным отбеливателем

Ванны с добавлением хлорного отбеливателя могут привести к нарушению защитных функций здоровой кожи, поэтому не стоит бездумно прибегать к таким процедурам.

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