Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Знаете что ещё заметил, бродячие собаки перестали есть дешёвые сосиски,а мы жремс) Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Знаете что ещё заметил, бродячие собаки перестали есть дешёвые сосиски,а мы жремс) Донецкая группа новостей.
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