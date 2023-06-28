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Что можно и что нельзя делать 29 июня, в день Тихона Утешителя

Что можно и что нельзя делать 29 июня, в день Тихона Утешителя

Что можно и что нельзя делать 29 июня, в день Тихона Утешителя Елена ГалицкаяИздавна на Тихона 29 июня всегда было принято избегать тяжелого физического труда и заботиться о своих садах, но в то же время люди стремились заниматься иными делами.

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