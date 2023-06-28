Что можно и что нельзя делать 29 июня, в день Тихона Утешителя Елена ГалицкаяИздавна на Тихона 29 июня всегда было принято избегать тяжелого физического труда и заботиться о своих садах, но в то же время люди стремились заниматься иными делами.