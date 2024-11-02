В России захотели повысить стоимость билетов в кино, чтобы индустрия встала с колен

Роман Исаев считает, что поход в кинотеатр — это культурное мероприятие, а потому билеты не должны стоить 100-200 рублей за штуку Российские кинотеатры должны поднять стоимость билетов, чтобы продолжить существовать, заявил изданию НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
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