Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Новосибирской области

В Коченёвском районе сотрудники МЧС и местные власти ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.На территории Коченёвского района Новосибирской области произошёл разлив топлива в результате опрокидывания бензовоза.
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