«Очевидно, что объем рынка партнерского исламского финансирования будет только расти»

Как проходит эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию в Татарстане? Эффективна ли торговая электронная площадка, презентованная Минэкономики РТ на прошлогоднем KazanForum? Что нужно сделать для дальнейшего развития этого рынка в России? Об этом в интервью «Татар-инофрму» рассказал заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов.