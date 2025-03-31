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Татар-информ

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«Очевидно, что объем рынка партнерского исламского финансирования будет только расти»

«Очевидно, что объем рынка партнерского исламского финансирования будет только расти»

Как проходит эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию в Татарстане? Эффективна ли торговая электронная площадка, презентованная Минэкономики РТ на прошлогоднем KazanForum? Что нужно сделать для дальнейшего развития этого рынка в России? Об этом в интервью «Татар-инофрму» рассказал заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов.

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