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Офисы формата опен-спейс чаще выбирают молодые люди от 18 до 35 лет

Офисы формата опен-спейс чаще выбирают молодые люди от 18 до 35 лет

Предпочтения относительно планировки офисного пространства различны у возрастных групп. Так, россияне в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают планировку опен-спейс гораздо чаще, чем участники опроса старшего возраста.

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