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Бесплатно, онлайн, полезно: "Техноград" приглашает на курсы по трудоустройству

Бесплатно, онлайн, полезно: "Техноград" приглашает на курсы по трудоустройству

Фото М. Денисова. Mos.ruДва бесплатных онлайн-курса по поиску работы открываются в сентябре на ВДНХ. Эксперты центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» раскроют секреты о том, как трудоустроиться в короткие сроки.

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