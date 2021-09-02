Бесплатно, онлайн, полезно: "Техноград" приглашает на курсы по трудоустройству

Фото М. Денисова. Mos.ruДва бесплатных онлайн-курса по поиску работы открываются в сентябре на ВДНХ. Эксперты центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» раскроют секреты о том, как трудоустроиться в короткие сроки.