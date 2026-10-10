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Калужские новости

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«Бутафория вместо спасения»: в доме на улице Гагарина в Балабаново рухнул еще один потолок

«Бутафория вместо спасения»: в доме на улице Гагарина в Балабаново рухнул еще один потолок

После обрушения потолков на 3 и 4 этажах в доме на Гагарина,15 в Балабаново рухнул потолок и на 2-м этаже.

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