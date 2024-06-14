Coca-Cola просится обратно: компания подала заявку на регистрацию трех наименований напитков в РФ

Coca-Cola просится обратно: компания подала заявку на регистрацию трех наименований напитков в РФАмериканский производитель The Coca-Cola Company , который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, вновь подал в Роспатент три заявки на регистрацию этих товарных знаков.