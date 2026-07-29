НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

87 подписчиков

Украина и Запад используют терроризм и изоляцию медиапространства как инструменты в информационной войне с Россией – Константин Кнырик

Украина и Запад используют терроризм и изоляцию медиапространства как инструменты в информационной войне с Россией – Константин Кнырик

Террористическими методами и работой в СМИ Украина сумела убедить себя и Запад в некоем «переломе» в конфликте с Россией, однако в действительности все несколько иначе, заявил руководитель News Front (https://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии