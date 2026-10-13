Эксперт ВЦИОМ рассказала, как в обществе меняется восприятие пожилых людей

Появление такого термина, как «серебряный возраст» вместо стигматизирующего оборота «возраст дожития», отражает изменения в восприятии темы старости и пожилых людей в обществе, заявила в беседе с RT эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак.
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