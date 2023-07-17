Военное обозрение

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Будем на регулярной основе уничтожать.Резников предложи...
  • Александр
    Когда захлебываясь слюной будут рассказывать про нашу разведку. Пока всё выкладывают «военкоры». Кто им за это платит?Украинские ресурс...
  • Александр
    Уже надавали. Тащи, что осталось. В наступ пойдем на вашем.Трамп заявил, что...

Власти Южной Кореи заявляют, что не поменяли политику, предусматривающую отказ от поставок Украине летального оружия

Власти Южной Кореи заявляют, что не поменяли политику, предусматривающую отказ от поставок Украине летального оружия

На фоне состоявшегося визита президента Южной Кореи в Киев поползли слухи о том, что Сеул может начать поставки Киеву оружия и боеприпасов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх