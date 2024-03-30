Ирина Боброва: Как любить русские деньги, европейские ценности, и ненавидеть режим, что кормит её!

Ищущий Истины

Сын прошёл с армии, со срочки, рассказал как на земле дела. Служил на границе с 404, как воруют командиры, как беспридел в части, что деньги не платят, продукты и гуманитарку пиздят пока везут. На уважаемых солдат срочников, это из тех "С кем нужно по-понятиям с уважаемыми людьми, чтобы не злить" - так на них управы нет совсем, командиров посылают на три буквы не стесняясь, в открытую, и сделать с ними ничего не могут или не хотят... Слушал что он рассказывает и был в шоке. А потом подумал а ведь так не только в армии, но и на гражданке. Армия - это всего-лишь срез общества, чего удивляться.