Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.
Ирина Боброва: Как любить русские деньги, европейские ценности, и ненавидеть режим, что кормит её!
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Ищущий Истины
Сказал как есть, чтобы задумались некоторые. Да только боюсь дискредитацию ВС могут пришить.
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8 час.
Ищущий Истины
Сын прошёл с армии, со срочки, рассказал как на земле дела. Служил на границе с 404, как воруют командиры, как беспридел в части, что деньги не платят, продукты и гуманитарку пиздят пока везут. На уважаемых солдат срочников, это из тех "С кем нужно по-понятиям с уважаемыми людьми, чтобы не злить" - так на них управы нет совсем, командиров посылают на три буквы не стесняясь, в открытую, и сделать с ними ничего не могут или не хотят... Слушал что он рассказывает и был в шоке. А потом подумал а ведь так не только в армии, но и на гражданке. Армия - это всего-лишь срез общества, чего удивляться.
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8 час.
Ищущий Истины
Беда СССР была ещё и в том, что управленческая верхушка начиная от горкома партии была оторвана от жизни на Земле, чуралась простого трудяги, относилась с долей брезгливости, И воспроизводила потомство из поколения в поколение всё более ненавидящее свою страну. Не всё сто процентов, но в большинстве своём антисоветчики. Вот откуда вылезли эти Чубайсы, Гайдары и другие Венедиктовы.
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7 час.
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