Подрядчики становятся ключевым элементом корпоративной кибербезопасности в России

Аналитики компании «Контур.Эгиды» представили результаты опроса 1200 IT-специалистов из различных отраслей, включая промышленность, финансовый сектор, IT, транспорт и государственный сектор, который выявил новые тенденции в управлении корпоративным IT-периметром и рисками, связанными с подрядчиками.
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