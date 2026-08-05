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Регионы России

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Подрядчики становятся ключевым элементом корпоративной кибербезопасности в России

Подрядчики становятся ключевым элементом корпоративной кибербезопасности в России

Аналитики компании «Контур.Эгиды» представили результаты опроса 1200 IT-специалистов из различных отраслей, включая промышленность, финансовый сектор, IT, транспорт и государственный сектор, который выявил новые тенденции в управлении корпоративным IT-периметром и рисками, связанными с подрядчиками.

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