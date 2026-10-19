Анонсированный нами неделю назад «грандиозный шухер» прогнозируемо разразился и находится в своём развитии, но начать обзор минувшей недели следует с событий, непосредственно ей предшествовавших, а именно переговоров во Флориде, некоторые детали которых стали известны, когда предыдущий обзор был … .