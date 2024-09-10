Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших село Водяное в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, отличившихся при освобождении села Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР), говорится в сообщении ведомства 11 сентября.
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