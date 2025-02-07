«ВС РФ отбивают контрнаступление ВСУ»: Сотни погибших и ужас по фронту — ВС РФ русской смекалкой остановили врага в Курской области: Новости СВО, к утру 07.02.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 7 февраля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 07.
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