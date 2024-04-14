Дипломат Ульянов: Запад открыл путь к кризису на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке стало возможным из-за отказа Запада от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.