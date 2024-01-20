Исследование: около 30% домохозяйств в России испытывает дефицит свободного времени

Согласно определению ученых, дефицит времени и дохода в семье в сочетании дает многомерную бедность: семье не хватает физических средств на жизнь, а также времени на развитие навыков для смены профессии, на воспитание детей и улучшение качества жизниКаждое третье домохозяйство в России имеет дефицит свободного времени.