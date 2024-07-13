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Дожили, девизом США, Канады и Финляндии стало “Догнать и перегнать Россию!”

Дожили, девизом США, Канады и Финляндии стало “Догнать и перегнать Россию!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Всем западофилам можно начинать выть на болотах. Сейчас для вас будет очень налюбимуюмозольнаступательная информация.

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Комментарии
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николай николай
Пока не избавимся от демократов в стране
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5 час.
Леонид Руси
Нет, не получится... Скйчас эра Водолея на 2000 лет, а мы Водолеи... Так что только страны друзья будут в шоколаде... А остальные педерасты... будут вымирать, деградируя...
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4 час.
Надежда
Особенно смешна чухляшка, количеством населения с один наш Питер!))☺️
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3 час.

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