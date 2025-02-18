Превращаем цветную капусту в шикарный овощной стейк. Едят все и просят добавки

Это блюдо навсегда перевернет ваше представление о цветной капусте. Мы превратим ее в шикарное блюдо, подать которое можно смело и на самый богатый стол — вместо того, чтобы отваривать ее, сделаем из капусты почти настоящие стейки.
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