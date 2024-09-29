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Дыбленко о Козыреве: «Во время работы в СКА ему многое запрещали, не понимали его. Не так на него смотрели в плане концепции игры. В «Северстали» он полностью воплощает то, что хотел»

– Вы известны как очень спокойный, выдержанный, хладнокровный игрок. Насколько комфортна вам игра «Северстали» по темпераменту – с ее активностью, большим объемом движения? – Я привыкаю.

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