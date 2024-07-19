Советы по домашнему окрашиванию волос стойкой краской: как организовать процесс

Кто сказал, что для перемен или обновления цвета волос обязательно нужно идти в салон красоты? Окрашивание волос в домашних условиях — это не только возможно, но и достаточно просто, если знать, как правильно подготовиться и выполнить процесс.
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