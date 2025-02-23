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Репортаж из Курской области

Репортаж из Курской области

Репортаж из Курской области.Боевая работа расчёта 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и операторов дронов 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.

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