Репортаж из Курской области.Боевая работа расчёта 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и операторов дронов 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.
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