В армии раскрыли правду об иностранных наемниках в ВСУ: «Украинцы для них – не люди»

МОСКВА, 20 июля, ФедералПресс. Иностранные наемники относятся к жителям Украины как к вещам, в прифронтовых регионах зафиксированы десятки преступлений западных боевиков против мирного населения, в том числе сексуального характера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии