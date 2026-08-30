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Регион 29

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Жительница Онеги получила 350 тысяч рублей на развитие семейной фермы

Жительница Онеги получила 350 тысяч рублей на развитие семейной фермы

Юлия Рябова вложила средства социального контракта в строительство коровника, оборудование и снаряжение для лошадей.

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