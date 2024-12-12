В Дижоне фермеры вывалили тонны навоза у здания префектуры

Тонны навоза, сена и покрышек вывалили фермеры возле здания префектуры во французском Дижоне в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (экономическое объединение ряда стран Южной Америки), а также из-за отложенных в очередной раз мер поддержки.
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